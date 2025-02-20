عبد العزيز: الزمالك لم يهتم كثيرا بقرعة الكونفدرالية لهذا السبب

الخميس، 20 فبراير 2025 - 18:34

كتب : FilGoal

أيمن عبد العزيز - الزمالك

أبدى أيمن عبد العزيز مدرب فريق الزمالك اعتقاده أن قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية جيدة نسبياً لفريقه.

وقال عبد العزيز في تصريحاته للمركز الإعلامي: "الزمالك فريق بطل وهو حامل اللقب، والجميع يركز حاليا على مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

وأوضح "اللاعبون والجهاز الفني لم يهتموا كثيراً بقرعة الكونفدرالية، وكان هدفهم معرفة الفريق المنافس فقط، في ظل حالة التركيز من الجميع استعداداً لمباراة القمة".

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وتابع "المباريات القارية تشهد مفاجآت والفريق يتطلع لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب، والمنافسة على البطولة للحفاظ على اللقب".

وكان نادي الزمالك قد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعداً لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا.

في حين ستقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على استاد القاهرة الدولي.

أيمن عبد العزيز الزمالك الكونفدرالية
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