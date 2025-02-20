الهلال: لا يوجد منافس للأهلي في إفريقيا.. ونتمنى إسعاد الشعب السوداني

شدد هيثم مصطفى قائد نادي الهلال السابق وممثل الفريق في قرعة دوري أبطال إفريقيا على صعوبة مواجهة الأهلي.

وأسفرت قرعة دوري الأبطال عن مواجهة الأهلي حامل اللقب ضد الهلال السوداني.

وقال هيثم مصطفى قائد الهلال السابق وممثله في القرعة عبر بي إن سبورتس: "تنتظرنا مواجهة صعبة وقمة عربية خاصة أننا سنواجه الاهلي حامل اللقب".

وأضاف "لا يوجد منافس للأهلي في إفريقيا، لكن الهلال ظهر بمستويات رائع خلال النسخة الحالية ويملك مدرب مخضرم في إفريقيا ومجموعة من اللاعبين المميزين".

وأتم "بلدنا السودان تمر بظروف صعبة، ونتمنى أن ينجح الهلال في إسعاد الشعب السوداني رغم صعوبة المهمة".

وكان قد تأهل فريقا الأهلي وبيراميدز إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتهما.

ويلعب فريقا الأهلي وبيراميدز مباراة الذهاب في مصر بينما الإياب خارج مصر.

ولن يتواجه فريقا الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال إلا في حال الوصول للمباراة النهائية.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 1 و2 أبريل المقبل، بينما الإياب أحد أيام 8 و9 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × الهلال (المباراة رقم 1)

بيراميدز × الجيش الملكي (المباراة رقم 2)

صندوانز × الترجي (المباراة رقم 3)

مولودية الجزائر × أورلاندو (المباراة رقم 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

المباراة رقم 3 × المباراة رقم 1

المباراة رقم 4 × المباراة رقم 2

وحال وصول الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الإياب خارج مصر، أما بيراميدز ففي حال وصوله سيلعب الإياب على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2) أبريل - إيابا: أحد أيام (8 - 9) أبريل.

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 20) أبريل - إياب: أحد أيام (25 - 26) أبريل.

النهائي

الذهاب: 24 مايو - الإياب: 1 يونيو.