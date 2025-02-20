تأهل على حسابه من قبل.. تاريخ مواجهة المصري مع سيمبا التنزاني

الخميس، 20 فبراير 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

إسلام عيسى لاعب المصري أمام سيمبا

يستعد المصري للقاء سيمبا التنزاني في مواجهة تكرر للمرة الثانية على المستوى القاري وكلاهما في الكونفدرالية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية على مواجهة بين المصري وسيمبا التنزاني.

وستكون تلك المواجهة الثانية للمصري مع سيمبا والفرق التنزانية على الإطلاق.

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وسبق أن التقى مع بطل تنزانيا في 2018 وانتهت المباراتين بالتعادل 2-2 و0-0 وتأهل المصري بفضل الأهداف خارج الأرض لملحق دور الـ 16 آنذاك.

وكان المصري قد سجل هدفيه عن طريق الثنائي أحمد جمعة وأحمد شكري.

وشهد اللقاء تسجيل الأوغندي إيمانويل أوكوي هدفا للفريق التنزاني، وسبق له ارتداء قميص الاتحاد السكندري بين 2019 و2021.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي يوم 3 أبريل المقبل، بينما الإياب يوم 10 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: 3 أبريل - إيابا: 10 أبريل

نصف النهائي

ذهابا: 20 أبريل - إيابا: 27 أبريل

النهائي

الذهاب: 17 مايو - الإياب: 25 مايو.

الكونفدرالية سيمبا المصري
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