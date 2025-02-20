5 ضد 5 - قبل لقاء ستيلينبوش.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق جنوب إفريقيا

سيكون فريق هو المنافس الرابع من جنوب إفريقيا الذي يواجه الزمالك في المسابقات الإفريقية تاريخيا.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة قوية للزمالك مع ستيلينبوش الذي يشارك قاريا لأول مرة في تاريخه.

وبدأت مواجهات الزمالك مع فرق جنوب إفريقيا منذ 1993 والتي شهدت تتويج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وإليكم تاريخ مواجهات الزمالك أمام فرق جنوب إفريقيا

1993: الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا

خسر الزمالك ذهابا بنتيجة 2-1، وفاز إيابا 1-0 وتأهل لربع النهائي وحقق اللقب.

2013: دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

خسر الزمالك ذهابا من أورلاندو بايرتس 4-1 وفاز إيابا 2-1.

2015: دور المجموعات للكونفدرالية

فاز الزمالك 2-1 ذهابا وإيابا 4-1 أمام أورلاندو بايرتس.

2016: دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

خسر الزمالك 2-1 و1-0 من صداونز.

2016: نهائي دوري أبطال إفريقيا

خسر الزمالك ذهابا 3-0 وانتصر إيابا 1-0 وخسر اللقب.

إجمالا خاض الزمالك 10 مباريات انتصر في 5 وخسر 5 ضد فرق جنوب إفريقيا.

والآن تتكرر المواجهة الجنوب إفريقية للزمالك لأول مرة بعد غياب 9 سنوات.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أنه سيحل ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

فيما ستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 9 أبريل من الشهر ذاته.