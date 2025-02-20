قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات قوية في ربع النهائي.

ويلعب الأهلي أمام فريق الهلال السوداني، بينما بيراميدز يواجه فريق الجيش الملكي المغربي.

وأقيمت مراسم القرعة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الثنائي وائل جمعة والزامبي رينفورد كالابا.

وكان قد تأهل فريقا الأهلي وبيراميدز إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتهما.

ويلعب فريقا الأهلي وبيراميدز مباراة الذهاب في مصر بينما الإياب خارج مصر.

ولن يتواجه فريقا الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال إلا في حال الوصول للمباراة النهائية.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 1 و2 أبريل المقبل، بينما الإياب أحد أيام 8 و9 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × الهلال (المباراة رقم 1)

بيراميدز × الجيش الملكي (المباراة رقم 2)

صندوانز × الترجي (المباراة رقم 3)

مولودية الجزائر × أورلاندو (المباراة رقم 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

المباراة رقم 3 × المباراة رقم 1

المباراة رقم 4 × المباراة رقم 2

وحال وصول الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الإياب خارج مصر، أما بيراميدز ففي حال وصوله سيلعب الإياب على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2) أبريل - إيابا: أحد أيام (8 - 9) أبريل.

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 20) أبريل - إياب: أحد أيام (25 - 26) أبريل.

النهائي

الذهاب: 24 مايو - الإياب: 1 يونيو.