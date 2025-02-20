هيثم فاروق: توقعت مواجهة ستيلنبوش.. وأتمنى التوفيق للأهلي والفوز عليه مجددا بالسوبر

الخميس، 20 فبراير 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

هيثم فاروق

أعرب هيثم فاروق ممثل نادي الزمالك رضاه عن قرعة الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك لفريق ستيلنبوش الجنوب إفريقي في ربع النهائي.

وقال هيثم فاروق ممثل نادي الزمالك في قرعة الكونفدرالية عبر قناة بي إن سبورتس: "القرعة متوازنة وكل الفرق تخشى الزمالك حامل لقب الكونفدرالية".

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وأوضح "ربما المواجهات كانت أصعب في السابق بسبب التنقلات والسفر، وكنت أتوقع أن نواجه ستيلنبوش في ربع النهائي".

واختتم هيثم فاروق تصريحاته "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك والتتويج ببطولة الكونفدرالية، كما أتمنى التوفيق للأهلي في دوري الأبطال ونتواجه في السوبر الإفريقي وأن نحقق الفوز مجددا".

ويلعب الزمالك أمام فريق ستيلنبوش، بينما المصري يواجه فريق سيمبا التنزاني.

ويلعب المصري مباراة الذهاب في مصر بينما مباراة الإياب في الخارج، أما الزمالك فيحل ضيفا على منافسه في الذهاب بينما يلعب الإياب على استاد القاهرة.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي يوم 3 أبريل المقبل، بينما الإياب يوم 10 من الشهر نفسه.

وهناك مواجهة مصرية محتملة حال تأهل الزمالك والمصري إلى نصف النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: 3 أبريل - إيابا: 10 أبريل

نصف النهائي

ذهابا: 20 أبريل - إيابا: 27 أبريل

النهائي

الذهاب: 17 مايو - الإياب: 25 مايو.

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