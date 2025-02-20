الكونفدرالية - الزمالك إلى جنوب إفريقيا والمصري ضد سيمبا.. ومواجهة مصرية محتملة

أسفرت قرعة الكونفدرالية عن مواجهات متوازنة في ربع النهائي.

ويلعب الزمالك أمام فريق ستيلنبوش، بينما المصري يواجه فريق سيمبا التنزاني.

وأقيمت مراسم القرعة في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الثنائي رابح ماجر وبن مالانجو.

وكان قد تأهل فريقا الزمالك والمصري إلى ربع النهائي من المجموعة الرابعة.

ويلعب المصري مباراة الذهاب في مصر بينما مباراة الإياب في الخارج، أما الزمالك فيحل ضيفا على منافسه في الذهاب بينما يلعب الإياب على استاد القاهرة.

وهناك مواجهة مصرية محتملة حال تأهل الزمالك والمصري إلى نصف النهائي.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي يوم 3 أبريل المقبل، بينما الإياب يوم 10 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: 3 أبريل - إيابا: 10 أبريل

نصف النهائي

ذهابا: 20 أبريل - إيابا: 27 أبريل

النهائي

الذهاب: 17 مايو - الإياب: 25 مايو.