هالاند: لا يمكنك الفوز دائما.. سننهض معا مرة أخرى

الخميس، 20 فبراير 2025 - 16:21

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف هالاند

أوضح إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أن فريقه عليه التعلم من ألم توديع دوري أبطال أوروبا، ووعد بالنهوض مجددا.

في مباراة غاب عنها هالاند، خسر مانشستر سيتي 3-1 على يد ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو في إياب ملحق ثمن النهائي وودع البطولة.

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وقال هالاند عبر حسابه الشخصي على إكس: "سنبقى متحدين، في بعض الأحيان عليك أن تجرب هذا في الحياة وتتعلم منه".

وأضاف المهاجم النرويجي "لا يمكنك الفوز دائما. سننهض معا مرة أخرى".

من جهته، كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سبب عدم تمكن إرلينج هالاند من المشاركة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال بيب في تصريحات للصحفيين: "تدرب هالاند يوم الثلاثاء، بعدما أظهرت الفحوصات أن حالة ركبته جيدة".

وأضاف "لكنه كان يعاني من عدم الراحة أثناء المشي والصعود على السلالم على سبيل المثال".

وأكمل جوارديولا "تحدثنا ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء وقال إنه لا يشعر بأنه على ما يرام، ولا يشعر بأنه مستعد للعب".

في غياب هالاند لعب عمر مرموش في مركز المهاجم الصريح، أمام سافينيو وفيل فودين.

ولعب مرموش المباراة كاملة، وسدد ركلة حرة بشكل رائع لكنها اصطدمت بالعارضة قبل أن يسجل منها نيكو جونزاليس هدف سيتي الوحيد.

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 37 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 6 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي ريال مدريد
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