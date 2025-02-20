ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي

أقيمت قرعة الدور ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

ويشارك في البطولة الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري الأبطال، فيما يتواجد الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية.

وأقيمت القرعة في العاصمة القطرية، الدوحة باستوديوهات قناة بي إن سبورتس.

قرعة دوري أبطال إفريقيا:

في دوري الأبطال، يلتقي الأهلي أمام الهلال السوداني في ربع النهائي فيما يلتقي بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي.

ولن يلتقي الأهلي وبيراميدز في حالة تأهلهما سوى في المباراة النهائية.

الدور ربع النهائي:

الأهلي × الهلال السوداني

بيراميدز × الجيش الملكي المغربي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × الترجي التونسي

مولودية الجزائر × أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

وتخوض الفرق المذكورة أولا مباراة الذهاب على ملعبها، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الفرق المذكورة ثانيا.

الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة (ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × الترجي التونسي) أمام (الفائز من الأهلي × الهلال السوداني).

الفائز من مباراة (مولودية الجزائر × أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي) أمام (الفائز من بيراميدز × الجيش الملكي المغربي)

وتخوض الفرق المذكورة أولا مباراة الذهاب على ملعبها، فيما تقام مباراة الإياب على الفرق المذكورة ثانيا.

قرعة الكونفدرالية:

أما في بطولة الكونفدرالية فيلتقي الزمالك أمام ستيلنبوش الجنوب إفريقي، فيما يواجه المصري منافسه سيمبا التنزاني.

وفي حالة تأهل الفريقين المصريين سيلتقيان في نصف نهائي البطولة.

الدور ربع النهائي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان المغربي

شباب قسنطينة الجزائري × اتحاد العاصمة الجزائري

المصري × سيمبا التنزاني

وستخوض الفرق المذكورة أولا أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات، مباراة الذهاب على ملعبهم، فيما تخوض الفرق المذكورة ثانيا مباراة الإياب على ملعبهم.

الدور نصف النهائي:

ويلتقي الفائز من (أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان المغربي) أمام الفائز من (شباب قسنطينة الجزائري × اتحاد العاصمة الجزائري) في نصف النهائي

أما الفائز من مباراة (المصري × سيمبا التنزاني) سيواجه الفائز من مباراة (ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك) في نصف النهائي الآخر.

ويلعب الفرق الفائز في المباراة المذكورة أولا مباراة الذهاب على ملعبه، فيما يخوض الفرق الفائز في المباراة المذكورة ثانيا مباراة الإياب على ملعبه.