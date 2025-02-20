بعد تصريحات سلوت.. نونيز يثير الجدل بتغريدة قبل أن يقوم بحذفها وتهذيب ما قاله

أثار داورين نونيز مهاجم ليفربول الجدل بعد التصريحات التي قالها مدربه أرني سلوت عنه يوم الخميس.

ووجه سلوت سهام الانتقادات لنونيز بعد ما فعله عقب إهدار فرصة سهلة للغاية أمام أستون فيلا يوم الأربعاء (التفاصيل).

في البداية نشر نونيز هذه الكلمات عبر حسابه الشخصي على إكس: "قبل أسبوعين أو 3 أسابيع، كان داروين هو الأفضل، ومنحنا الـ3 نقاط، ولكن بالأمس كان حظي سيئا حين أهدرت فرصة فأصبحت مرة أخرى الأسوأ والخاسر".

وأضاف "أنا لا أسقط، بل سأنهض ولن أستسلم أبدًا. سأبذل قصارى جهدي حتى آخر يوم لي في ليفربول".

وذلك قبل أن يقوم بحذف المنشور خلال دقائق قليلة وينشر كلمات جديدة أقل حدة.

وقال نونيز في التغريدة الجديدة "لم أكن الأفضل قبل 3 أسابيع، ولست الأسوأ الآن. إذا سقطت، سأنهض. لن أستسلم أبدًا".

وشدد مهاجم منتخب أوروجواي "سأبذل قصارى جهدي حتى آخر يوم لي في ليفربول".

وانتقد أرني سلوت مدرب ليفربول ما فعله مهاجمه داروين نونيز بعدما أهدر فرصة سهلة للغاية أمام مرمى أستون فيلا الخالي يوم الأربعاء.

ودخل نونيز كبديل في الشوط الثاني وأهدر فرصتين محققتين لليفربول الذي تعادل 2-2 مع مضيفه أستون فيلا في مباراة مقدمة من الجولة 29 للدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أتقبل كل الفرص الضائعة، وخاصة من نونيز الذي سجل هدفين مهمين للغاية أمام برينتفورد، لكن ما كان أصعب هو سلوكه بعد تلك الفرصة".

وأضاف "بعد إهدار هذه الفرصة السهلة شعر نونيز بالإحباط أكثر مما ينبغي ولم يكن داروين المعتاد الذي يعمل بجد".

وشدد المدرب الهولندي "الأمر لا يتعلق بالفرصة، بل أريد التحدث مع داروين بشأن الـ20 دقيقة التي تلت ذلك".

وتابع "سأقول له إنه يستطيع إهدار الفرص، ولكن لا يمكنه أن يتكاسل في اللعب. هذه هي حياة المهاجم، يمكنه أن يهدر، ويمكنه أن يسجل، ولا توجد مشكلة على الإطلاق".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي الأحد المقبل في قمة الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أرسنال الذي لعب مباراة أقل.

فيما يحتل سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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