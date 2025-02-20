مؤتمر سلوت: ما فعله نونيز غير مقبول.. وهذا موقف جاكبو أمام سيتي

الخميس، 20 فبراير 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

داروين نوينز - ليفربول

انتقد أرني سلوت مدرب ليفربول ما فعله مهاجمه داروين نونيز بعدما أهدر فرصة سهلة للغاية أمام مرمى أستون فيلا الخالي يوم الأربعاء.

ودخل نونيز كبديل في الشوط الثاني وأهدر فرصتين محققتين لليفربول الذي تعادل 2-2 مع مضيفه أستون فيلا في مباراة مقدمة من الجولة 29 للدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أتقبل كل الفرص الضائعة، وخاصة من نونيز الذي سجل هدفين مهمين للغاية أمام برينتفورد، لكن ما كان أصعب هو سلوكه بعد تلك الفرصة".

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وأضاف "بعد إهدار هذه الفرصة السهلة شعر نونيز بالإحباط أكثر مما ينبغي ولم يكن داروين المعتاد الذي يعمل بجد".

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وشدد المدرب الهولندي "الأمر لا يتعلق بالفرصة، بل أريد التحدث مع داروين بشأن الـ20 دقيقة التي تلت ذلك".

وتابع "سأقول له إنه يستطيع إهدار الفرص، ولكن لا يمكنه أن يتكاسل في اللعب. هذه هي حياة المهاجم، يمكنه أن يهدر، ويمكنه أن يسجل، ولا توجد مشكلة على الإطلاق".

وأوضح سلوت "نأمل استعادة كودي جاكبو أمام مانشستر سيتي، قرار مشاركته سيكون قبل انطلاق اللقاء بساعات قليلة".

وتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي الأحد المقبل بقوله "سنواجه فريقا قويًا مرة أخرى، مثل أستون فيلا".

واستمر "نحن نعلم أنه من الصعب الذهاب إلى ملعب الاتحاد، لكن لا نريد أن يقترب أرسنال منا أكثر من ذلك".

واستدرك "سيلعب أرسنال قبل مباراتنا بيوم، لكن هذا لا يجعل لعبتنا أسهل أو أصعب. لدينا 12 مباراة، وأرسنال لديه 13 مباراة. لا يمكننا النظر إلى الفرق الأخرى".

وأفصح مدرب ليفربول "ما أتوقعه دائما من مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا وجود فريق رائع يمكنه اللعب بشكل جيد للغاية".

وواصل "فريق مانشستر سيتي لم يكن في أفضل حالاته مؤخرا. لكنني أرى أن سيتي بدأ العودة بنتيجة مباراة نيوكاسل السابقة".

وأتم "سيتعين علينا القتال والعمل الجاد لإبعادهم عن مرمانا، لكنهم يواجهون فريقا قويا لم يخسر في الدوري منذ 22 مباراة".

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أرسنال الذي لعب مباراة أقل.

فيما يحتل سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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