ماك أليستر: نريد مساعدة صلاح في تسجيل الأهداف واستقبال تمريراته الحاسمة

الخميس، 20 فبراير 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول ضد أستون فيلا

أكد أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول أن الفريق يحاول مساعدة هدافه محمد صلاح على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرقام القياسية.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في تعادل ليفربول مع أستون فيلا بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال ماك أليستر في تصريحات لموقع ناديه: "نحن سعداء للغاية بمحمد صلاح لأننا نعلم مدى أهميته للفريق، ونريد مساعدته في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والتمريرات الحاسمة".

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وأضاف "نأمل أن نتمكن من مواصلة العمل، وأن نتواجد في الأماكن المناسبة لاستقبال تمريراته الرائعة، نحن سعداء حقا من أجله".

وتابع بالطبع لم تكن هذه النتيجة الأفضل، ونحن نشعر بخيبة أمل بعض الشيء بسبب النتيجة".

وأتم "في النهاية علينا وعلينا أن نرضى بنقطة التعادل ونمضي قدمًا، لأنها ستكون مهمة في نهاية الموسم".

وتعادل ليفربول مع مضيفه أستون فيلا بهدفين لكل فريق، على ملعب "فيلا بارك"، في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي.

النقطة قد تكون مكسب لليفربول وليس فقدانا لنقطتين بالنظر لسير اللقاء، الذي أهدر فيه أستون فيلا أكثر من هدف محقق في الوقت القاتل.

سجل محمد صلاح هدفا وصنع الآخر لـ ترينت ألكسندر أرنولد لصالح ليفربول، فيما سجل يوري تيليمانس، وأولي واتكينز هدفا أستون فيلا.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 8 نقاط عن أرسنال الذين لعبوا مباراة أقل.

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