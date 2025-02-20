ماك أليستر: نريد مساعدة صلاح في تسجيل الأهداف واستقبال تمريراته الحاسمة

أكد أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول أن الفريق يحاول مساعدة هدافه محمد صلاح على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرقام القياسية.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في تعادل ليفربول مع أستون فيلا بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال ماك أليستر في تصريحات لموقع ناديه: "نحن سعداء للغاية بمحمد صلاح لأننا نعلم مدى أهميته للفريق، ونريد مساعدته في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وأضاف "نأمل أن نتمكن من مواصلة العمل، وأن نتواجد في الأماكن المناسبة لاستقبال تمريراته الرائعة، نحن سعداء حقا من أجله".

وتابع بالطبع لم تكن هذه النتيجة الأفضل، ونحن نشعر بخيبة أمل بعض الشيء بسبب النتيجة".

وأتم "في النهاية علينا وعلينا أن نرضى بنقطة التعادل ونمضي قدمًا، لأنها ستكون مهمة في نهاية الموسم".

وتعادل ليفربول مع مضيفه أستون فيلا بهدفين لكل فريق، على ملعب "فيلا بارك"، في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي.

النقطة قد تكون مكسب لليفربول وليس فقدانا لنقطتين بالنظر لسير اللقاء، الذي أهدر فيه أستون فيلا أكثر من هدف محقق في الوقت القاتل.

سجل محمد صلاح هدفا وصنع الآخر لـ ترينت ألكسندر أرنولد لصالح ليفربول، فيما سجل يوري تيليمانس، وأولي واتكينز هدفا أستون فيلا.

video:1

🇪🇬⚽️ محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول



صلاح يبصم على هدفه الخامس عشر خارج الديار لليفربول 🤩#الدوري_الإنجليزي #محمد_صلاح pic.twitter.com/mNvU1wnh7r — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 8 نقاط عن أرسنال الذين لعبوا مباراة أقل.