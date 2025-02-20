تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

الخميس، 20 فبراير 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول ضد أستون فيلا

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك أستون فيلا، في مباراة شهدت كسر بعض أرقام الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في تعادل ليفربول مع مضيفه أستون فيلا 2-2 في مباراة مقدمة من الجولة 29 للدوري.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أستون فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع إبراهيما كوناتي بمتوسط تقييم بلغ 7.1 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 29 هدفا، بينما صنع 20.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 386 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 240 هدفا وصنع 107 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول أستون فيلا
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