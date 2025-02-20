بمشاركة الزمالك والمصري.. كل ما تريد أن تعرف عن قرعة الكونفدرالية

تنطلق مراسم قرعة الكونفدرالية للدور ربع النهائي في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس.

وتقام القرعة في العاصمة القطرية، الدوحة باستوديوهات قناة بي إن سبورتس.

ويجري القرعة أربعة من أساطير كرة القدم الإفريقية وهم وائل جمعة، والجزائري رابح ماجر والزامبي رينفورد كالابا والكونغولي بن مالانجو.

وتأهل فريقا الزمالك والمصري من المجموعة الرابعة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – شباب قسنطينة الجزائري

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - ستيلنبوش الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك ميموزا الإيفواي

المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري

وبذلك يصبح منافسي الزمالك المحتملين كل من شباب قسنطينة الجزائري وستيلنبوش الجنوب إفريقي وأسيك الإيفواري.

بينما منافسو المصري المحتملين كل من سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: 3 أبريل

إيابا: 10 أبريل

نصف النهائي

ذهابا: 20 أبريل

إياب: 27 أبريل

النهائي

الذهاب: 17 مايو.. الإياب: 25 مايو.