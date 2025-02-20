بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كل ما تريد أن تعرف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور ربع النهائي في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس.

وتقام القرعة في العاصمة القطرية، الدوحة باستوديوهات قناة بي إن سبورتس.

ويجري القرعة أربعة من أساطير كرة القدم الإفريقية وهم وائل جمعة، والجزائري رابح ماجر والزامبي رينفورد كالابا والكونغولي بن مالانجو.

وتأهل فريقا الأهلي وبيراميدز إلى منافسات ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتهما.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

المجموعة الأولى: الهلال السوداني – مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الجيش الملكي - صن داونز الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – الأهلي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – بيراميدز

وبذلك يصبح منافسي الأهلي المحتملين كل من الهلال السوداني والجيش الملكي والترجي التونسي.

بينما منافسو بيراميدز المحتملين كل من الهلال السوداني والجيش الملكي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2) أبريل

إيابا: أحد أيام (8 - 9) أبريل

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 20) أبريل

إياب: أحد أيام (25 - 26) أبريل

النهائي

الذهاب: 24 مايو.. الإياب: 1 يونيو.