مواعيد مباريات الخميس 20 فبراير 2025.. الدوري الأوروبي وقرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الخميس، 20 فبراير 2025 - 10:13

كتب : FilGoal

كاف

يشهد اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 قرعة منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

قرعة كاف

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تنطلق في تمام الرابعة عصرا منافسات قرعة بطولة الكونفدرالية بمشاركة فريقي الزمالك والمصري.

وتشهد القرعة طريق الفريقين من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

بينما في تمام الخامسة مساء تنطلق مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة فريقي الأهلي وبيراميدز.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية كما تنقلها منصة كاف على يوتيوب.

الدوري الأوروبي

تختتم منافسات الملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي بإقامة مباريات الإياب مساء اليوم.

ويستضيف جالاتا سراي فريق ألكمار في الثامنة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل بورتو ضيفا على روما في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف ريال سوسيداد فريق ميتيلاند في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويحل فنربخشة في نفس التوقيت ضيفا على أندرلخت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وأخيرا يواجه أياكس فريق رويال يونيون سان جيلواز ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

دوري المحترفين المصري

يستضيف السكة الحديد مودرن فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا.

كاف دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الدوري الأوروبي
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