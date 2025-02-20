قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة

انتهت مواجهات الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت الفرق من الأول إلى الثامن في مرحلة الدوري إلى دور الـ16 مباشرة، فيما خاضت الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة إقصائية (ذهابا وإيابا) لتحديد الفرق الثمانية لتكتمل فرق ثمن نهائي الأبطال.

ويتواجد في دور الـ16 لدوري الأبطال 3 فرق من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، وفريقين من فرنسا وإسبانيا، وفريق من البرتغال وبلجيكا وإيطاليا.

وتأهلت الفرق الثمانية التالية بعد خوض الملحق: باريس سان جيرمان الفرنسي - بنفيكا البرتغالي - بروسيا دورتموند الألماني - بايرن ميونيخ الألماني - كلوب بروج البلجيكي - ريال مدريد الإسباني - فينورد الهولندي - أيندهوفن الهولندي.

وكانت الفرق من المركز الأول إلى الثامن ضمنت التأهل مباشرة إلى دور الـ16، وهم: برشلونة الإسباني - ليفربول الإنجليزي - ليل الفرنسي - أستون فيلا الإنجليزي - أتليتكو مدريد الإسباني - باير ليفركوزن الألماني - أرسنال الإنجليزي - إنتر الإيطالي

وقد تشهد القرعة مواجهات نارية ودربيات، حيث لن تجنب القرعة فريقين من نفس البلد أو فريق خاض مباراة أمام منافس في مرحلة الدوري.

وقد يواجه ريال مدريد منافسه أتليتكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية، كما قد يصطدم بايرن ميونيخ ببطل بوندسليجا الموسم الماضي باير ليفركوزن في قمة ألمانية.

وستحدد القرعة مواجهات دور الـ16 التالية:

(باريس سان جيرمان أو بنفيكا) أمام (برشلونة أو ليفربول)

(دورتموند أو كلوب بروج) أمام (ليل أو أستون فيلا)

(ريال مدريد أو بايرن ميونيخ) أمام (أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن)

(فينورد أو أيندهوفن أمام (أرسنال أو إنتر)

وسيكون الطريق للنهائي وفقا للنظام التالي:

الطريق الأول:

باريس سان جيرمان أمام (برشلونة أو ليفربول)

كلوب بروج أمام (ليل أو أستون فيلا)

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ريال مدريد أمام (أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن).

أيندهوفن أمام (أرسنال أو إنتر).

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الطريق الثاني:

بايرن ميونيخ أمام (أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن).

فينورد أمام (أرسنال أو إنتر).

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دورتموند أمام (ليل أو أستون فيلا).

بنفيكا أمام (برشلونة أو ليفربول).

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