كسب نقطة لم يخسر اثنين.. ليفربول يتعادل مع أستون فيلا وإيمري يشعل الدوري الإنجليزي

أشعل أوناي إيمري صراع المنافسة على الدوري الإنجليزي بعدما أجبر ليفربول على التعادل.

وتعادل ليفربول مع مضيفه أستون فيلا بهدفين لكل فريق، على ملعب "فيلا بارك"، في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي.

النقطة قد تكون مكسب لليفربول وليس فقدانا لنقطتين بالنظر لسير اللقاء، الذي أهدر فيه أستون فيلا أكثر من هدف محقق في الوقت القاتل.

سجل محمد صلاح هدفا وصنع الآخر لـ ترينت أليكساندر أرنولد لصالح ليفربول، فيما سجل يوري تيليمانس، وأولي واتكينز هدفا أستون فيلا.

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🇪🇬⚽️ محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول



صلاح يبصم على هدفه الخامس عشر خارج الديار لليفربول 🤩#الدوري_الإنجليزي #محمد_صلاح pic.twitter.com/mNvU1wnh7r — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 8 نقاط عن أرسنال الذين لعبوا مباراة أقل.

التشكيل

أرني سلوت بدأ اللقاء بـ ديوجو جوتا في الهجوم وبجانبه محمد صلاح، وكورتيس جونز.

في المقابل، قاد أولي واتكينز هجوم أستون فيلا.

جاكبو خارج القائمة، وجوتا وصلاح يقودان هجوم ليفربول ضد أستون فيلا #في_إنجلترا pic.twitter.com/ClpXckjxKx — FilGoal (@FilGoal) February 19, 2025

وصف المباراة

ليفربول بدأ اللقاء ضاغطا، ركنية تنقذ قصيرة في الدقيقة الثالثة من أليكسيس ماك أليستر إلى دومينيك سوبوسلاي الذي مرر إلى ترينت-أليكساندر أرنولد الذي أرسل بينية ساقطة إلى فيرجيل فان دايك الذي سدد مباشرة فوق المرمى.

فرص كثيرة مهدرة

وفي الدقيقة الخامسة، تمريرة من صلاح إلى جوتا داخل منطقة الجزاء والبرتغالي يسدد في الدفاع.

ثم عرضية من ترينت أرنولد ورأسية من جوتا بجانب المرمى في الدقيقة السادسة.

أستون فيلا دخل أجواء المباراة أخيرا، وفي الدقيقة الـ16 هدف ملغي لأستون فيلا بعد انطلاقة رائعة وتبادل للكرة بين راشفورد وماركو أسينسيو ثم عرضية قابلها أولي واتكينز بلمسة في المرمى ولكن يلغى الهدف للتسل.

ورد ليفربول في الدقيقة الـ18 بينية رائعة من كورتيس جونز إلى سوبوسلاي الذي انفرد وسدد لكن مارتينيز يتصدى لها.

ثم في الدقيقة الـ25 عرضية من روبيرتسون ورأسية من صلاح فوق المرمى.

وأخيرا جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ28 لليفربول. خطأ في التمرير والكرة تصل إلى جوتا الذي انفرد ومرر الكرة إلى صلاح الذي سجلها في المرمى الخالي.

هدف محمد صلاح هو الـ24 له في الدوري هذا الموسم متصدرا هدافي المسابقة، والـ15 له هذا الموسم خارج ملعبه كأعلى عدد من الأهداف يسجله لاعب لليفربول في التاريخ خارج الملعب في موسم واحد.

رد قوي

رد أستون فيلا كان قويا بداية من التعادل في الدقيقة الـ37. يوري تيليمانس سجل التعادل لأصحاب الأرض بعد تشتيت خاطئ من سوبوسلاي، ليسدد تيليمانس في المرمى مسجلا التعادل.

ديوجو جوتا كاد يسجل الثاني سريعا في الدقيقة الـ39 بعد انفراد تام بالمرمى، لكنه أهدرها بغرابة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، سجل أستون فيلا هدفا ثانيا عن طريق أولي واتكينز. عرضية من لوكاس دين، قابلها واتكينز برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

أستون فيلا بدأ الشوط الثاني قويا كما أنهى الأول، فمر راشفورد في الدقيقة الـ49 من أليسون المتقدم ويسدد تجاه المرمى، لكن كوناتي يحولها إلى ركنية.

انتفاضة ليفربول

انتفض ليفربول بغية تسجيل التعادل، وفي الدقيقة الـ59 سدد ديوجو جوتا في العارضة.

ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة الـ61. تمريرة من صلاح إلى نرينت أرنولد الذي سدد في المرمى مسجلا التعادل.

صناعة رفع رصيد صلاح إلى 10 صناعات في الدوري هذا الموسم، بفارق صناعتين عن رقم أكثر لاعب صنع أهدافا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

واستمر ضغط ليفربول في الدقيقة الـ 65 بعرضية من أندرو روبيرتسون ورأسية من جوتا فوق المرمى.

آرني سلوت تدخل هنا وأجرى تبديلان في الدقيقة الـ66 بدخول داروين نونيز وكونور برادلي بدلا من ديوجو جوتا، وترينت أرنولد.

أوناي إيمري أجرى ثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ67 بدخول دانيال مالين، وماتي كاش، وجاكوب رامسي بدلا من أندريس جارسيا، وماركو أسينسيو، وماركوس راشفورد.

وكاد ليفربول يسجل الثالث في الدقيقة الـ69 بعد انفراد تام لـ سوبوسلاي الذي مرر الكرة إلى داروين نونيز أمام المرمى الخالي، لكنه سدد فوق المرمى لتضيع أسهل فرص اللقاء.

إيمري تدخل مجددا في الدقيقة الـ78 بدخول إيان ماتسين بدلا من لوكاس دين.

ورد سلوت في الدقيقة الـ80 بدخول لويس دياز بدلا من أليكسيس ماك أليستر.

البديل برادلي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ87، ليشارك جاريل كوانساه بدلا منه.

أستون فيلا كاد يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الـ92 بعد تصويبة من مورجان روجرز فوق المرمى من داخل منطقة الجزاء.

مرة أخرى أهدر أستون فيلا هدفا قاتلا في الدقيقة الـ95 بعد انطلاقة من مالين وتصويبة قوية بجانب المرمى بقليل، لينتهي اللقاء بالتعادل.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 8 نقاط عن أرسنال الذين لعبوا مباراة أقل.

في الجهة الأخرى، ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 39 نقطة في المركز التاسع.