لا جديد.. صلاح يسجل أمام أستون فيلا ويحطم رقم سواريز ويتفوق على رونالدو

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ديوجو جوتا

هز محمد صلاح نجم ليفربول شباك أستون فيلا في لقاء مقدم من الجولة 29 لـ الدوري الإنجليزي.

ويقام اللقاء على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا في الوقت الحالي نظرا لخوض ليفربول لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية مع نيوكاسل في موعد يتعارض مع لقاء الفريقين بالدوري الإنجليزي.

واستفاد ديوجو جوتا من تمريرة دفاعية خاطئة ومرر لصلاح داخل منطقة الجزاء وسجل هدفا في الشباك الخالية في الدقيقة 29.

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ورفع صلاح رصيده لـ 24 هدفا في الدوري الإنجليزي موسعا الفارق مع أقرب منافسيه لـ 5 أهداف وهو إرلينج هالاند.

وساهم الدولي المصري في 38 هدفا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي خلال 26 مباراة بتسجيل 24 وصناعة 14.

كما تفوق صلاح في عدد المساهمات التهديفية في موسم واحد على ما حققه رونالدو في أفضل مواسمه على الإطلاق موسم 2007-08.

البرتغالي حقق 37 مساهمة مقابل 38 لمحمد صلاح.

ورفع رصيده لـ 181 هدفا في الدوري الإنجليزي بفارق 5 أهداف عن سيرخيو أجويرو في قائمة الهدافين التاريخيين.

ويعد ذلك ثاني أفضل مواسم صلاح التهديفية في الدوري الإنجليزي على الإطلاق بعد موسم 2017-18 الذي سجل خلاله 32 هدفا.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 15 هدفا خارج أنفيلد في الدوري الإنجليزي محطما رقم لويس سواريز في 2013-14 برصيد 14 هدفا.

وسجل صلاح للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي إذ هز الشباك 6 مرات حتى الآن ولا زال بإمكانه زيادة الغلة التهديفية في الشوط الثاني.

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