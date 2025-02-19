3 أهداف في 4 دقائق.. عودة مجنونة لـ أهلي دبي ضد الوحدات في أبطال آسيا 2

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

شباب الأهلي دبي

خطف شباب الأهلي دبي الإماراتي بطاقة تأهله لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 بفوز مجنون على حساب الوحدات الأردني بنتيجة 4-3.

وكان شباب الأهلي انتصر ذهابا في الأردن بنتيجة 2-0.

وفي دبي وبملعب الفريق الإماراتي تقدم الإيراني سردار أزمون بالهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 14.

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وعدّل سيزار النتيجة للضيوف في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وتقدم شباب الأهلي 3-1 في أول 135 دقيقة.

في الشوط الثاني أهدر أزمون ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وقلب الضيوف الطاولة بهدفين في ظرف 3 دقائق، عن طريق مهند سمرين وبوجدان بلانيتش -هدف عكسي- في الدقيقتين 71 و74.

أصبحت النتيجة 3-3 بين الفريقين قبل ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراتين، و3-1 للضيوف خلال اللقاء.

وفي ظرف 4 دقائق قلب لاعبو شباب الأهلي الطاولة بفضل 3 أهداف.

البرازيلي جيليريمي سجل في الدقيقة 80 ثم تبعه مواطنه ماتيوساو بعد دقيقة بهدف التعادل لتصبح النتيجة 3-3.

وأتم أزمون العودة بهدف في الدقيقة 84 لتصبح النتيجة 4-3 لشباب الأهلي خلال اللقاء و6-3 في مجموع المباراتين.

أهداف المباراة |

شباب الاهلي الإماراتي 4 - 3 الوحدات الإردني#دوري_أبطال_آسيا2 #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/DjylXUGjJI

الفوز قاد شباب الأهلي للقاء الشارقة في ربع النهائي والمقرر أن يقام بين 4-5 مارس و11-12 مارس المقبل.

وكان الشارقة قد تفوق على الحسين الأردني بركلات الترجيح بعد نهاية المباراتين بالتعادل 1-1.

وتعد تلك النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2 بنظامها الجديد بعد إعادة هيكلة المسابقات الآسيوية بدءا من الموسم الجاري واستحداث بطولة دوري أبطال آسيا النخبة.

دوري أبطال آسيا 2 شباب الأهلي دبي الوحدات
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