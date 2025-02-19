تشكيل ليفربول - صلاح وجوتا يقودان الهجوم أمام أستون فيلا.. وراشفورد أساسي

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول ضد أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد أستون فيلا بعد قليل ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - كورتز جونز - ديوجو جوتا.

في المقابل يتواجد ماركوس راشفورد في التشكيل الأساسي لأستون فيلا.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: جارسيا - ديساسي - منجز - لوكاس دين.

خط الوسط: أسينسيو- مكجين- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: راشفورد- أولي واتكينز- مورجان روجرز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة.

فيما يتواجد أستون فيلا بالمركز التاسع برصيد 38 نقطة.