ثلاثي الزمالك وفخر الدين من المصري.. كاف يعلن التشكيل المثالي لمجموعات الكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثة لاعبين من الزمالك مقابل لاعب وحيد من المصري.

إذ تواجد حسام عبد المجيد وأحمد زيزو وسيف الجزيري من نادي الزمالك.

بينما يتواجد التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري في التشكيل من الفريق البورسعيدي.

وحسم فريقا الزمالك والمصري تأهلهما إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتقام مراسم قرعة الكونفدرالية غدا الخميس.

وجاء التشكيل المثالي للكونفدرالية كالآتي:

حراسة المرمى: منير المحمدي (نهضة بركان)

الدفاع: محمد حسين (سيمبا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - يوسوفو دايو (نهضة بركان) - سعدي رضواني (اتحاد العاصمة)

الوسط: جيان أهكوا (سيمبا) - براهيم ديب (شباب قسنطية) - أحمد زيزو (الزمالك).

الهجوم: فخر الدين بن يوسف (المصري) - إسماعيل بلقاسم (اتحاد العاصمة) - سيف الدين الجزيري (الزمالك).

وتأهل إلى ربع النهائي الكونفدرالية كل من:

أصحاب المركز الأول: الزمالك - سيمبا التنزاني - نهضة بركان المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري.

أصحاب المركز الثاني: شباب قسنطينة الجزائري - المصري - ستيلنبوش الجنوب الإفريقي - أسيك الإيفواري.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: 3 أبريل

إيابا: 10 أبريل

نصف النهائي

ذهابا: 20 أبريل

إياب: 27 أبريل

النهائي

الكونفدرالية: ذهابا يوم 17 مايو.. إيابا يوم 25 مايو