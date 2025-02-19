المغرب يواجه تونس وبنين وديا

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

منتخب المغرب أمام كرواتيا

أعلن المنتخب المغربي مواجهة تونس وبنين وديا تحضيرا للمنافسات المقبلة.

وسيلعب المنتخب المغربي ضد تونس وبنين وديا شهر يونيو المقبل.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: " سيجري المنتخب المغربي مباراتين وديتين بالمغرب، الأولى أمام منتخب تونس يوم 7 يونيو المقبل ، والثانية ضد منتخب بنين يوم 10 من نفس الشهر".

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ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

منتخب المغرب منتخب بنين
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