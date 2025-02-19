المغرب يواجه تونس وبنين وديا

أعلن المنتخب المغربي مواجهة تونس وبنين وديا تحضيرا للمنافسات المقبلة.

وسيلعب المنتخب المغربي ضد تونس وبنين وديا شهر يونيو المقبل.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: " سيجري المنتخب المغربي مباراتين وديتين بالمغرب، الأولى أمام منتخب تونس يوم 7 يونيو المقبل ، والثانية ضد منتخب بنين يوم 10 من نفس الشهر".

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.