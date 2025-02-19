بوبيندزا ينتقل إلى الدوري الصيني

أعلن نادي دجيجيانج الصيني ضم الجابوني أرون بوبيندزا قادما من رابيد بوخارست الروماني.

وخطف بوبيندزا أنظار النادي الصيني خلال المواجهة الودية التي جمعته برابيد بوخارست.

والتقى رابيد ودجيجيانج في 15 يناير، في دبي، في مباراة ودية. سجل آرون بوبيندزا الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 86.

وكان بوبيندزا قد انتقل إلى صفوف رابيد بوخارست قبل انطلاق الموسم الجاري بعد واقعة توقيعه لصفوف نادي الزمالك.

فيما ذكر موقع gsp الروماني أن رابيد بوخارست حصل على 800 ألف يورو للتخلي عن بوبيندزا الذي تعاقد معه مجانا بعد صراع مع الزمالك.

وشارك آرون بوبيندزا في 11 مباراة وسجل خمسة أهداف لصالح رابيد هذا الموسم.

فيما كشف موقع gsp الروماني في وقت سابق عن غياب بوبيندزا وعدم حضوره لتدريبات فريقه بمعسكر دبي وسط أنباء عن الغياب بسبب مشكلة في الكاحل.

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد بوبيندزا.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك عبر منصة إكس: "تم تقديم شكوى أرون بوبيندزا رسميا و تلقى النادي اخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا".

الزمالك سبق وأعلن وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا لكن المهاجم الجابوني لم يأتي إلى القاهرة وأتم اتفاقه مع رابيد بوخارست.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 11 مباراة وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق.