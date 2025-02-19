بوبيندزا ينتقل إلى الدوري الصيني

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 19:43

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا

أعلن نادي دجيجيانج الصيني ضم الجابوني أرون بوبيندزا قادما من رابيد بوخارست الروماني.

وخطف بوبيندزا أنظار النادي الصيني خلال المواجهة الودية التي جمعته برابيد بوخارست.

والتقى رابيد ودجيجيانج في 15 يناير، في دبي، في مباراة ودية. سجل آرون بوبيندزا الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 86.

أخبار متعلقة:
رابيد بوخارست يعلن انتقال بوبيندزا للدوري الصيني.. وقيمة الصفقة تقرير: بوبيندزا يقترب من الانتقال لبطل الدوري الصيني رابيد بوخارست في بيان رسمي: سنوقع عقوبات صارمة على بوبيندزا هل نجا الزمالك من أزماته؟.. تقرير: بوبيندزا يطلب الرحيل عن رابيد بوخارست

وكان بوبيندزا قد انتقل إلى صفوف رابيد بوخارست قبل انطلاق الموسم الجاري بعد واقعة توقيعه لصفوف نادي الزمالك.

فيما ذكر موقع gsp الروماني أن رابيد بوخارست حصل على 800 ألف يورو للتخلي عن بوبيندزا الذي تعاقد معه مجانا بعد صراع مع الزمالك.

وشارك آرون بوبيندزا في 11 مباراة وسجل خمسة أهداف لصالح رابيد هذا الموسم.

فيما كشف موقع gsp الروماني في وقت سابق عن غياب بوبيندزا وعدم حضوره لتدريبات فريقه بمعسكر دبي وسط أنباء عن الغياب بسبب مشكلة في الكاحل.

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد بوبيندزا.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك عبر منصة إكس: "تم تقديم شكوى أرون بوبيندزا رسميا و تلقى النادي اخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا".

الزمالك سبق وأعلن وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا لكن المهاجم الجابوني لم يأتي إلى القاهرة وأتم اتفاقه مع رابيد بوخارست.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 11 مباراة وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق.

أرون بوبيندزا الدوري الصيني
نرشح لكم
كهربا يصنع ويساهم في عودة الاتحاد للانتصارات محليا بثلاثية ضد أبو سليم الهلال: كل الاحتمالات واردة أمام الأهلي.. ومجلس الإدارة يحسم قرار الملعب بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي هاني سعيد: نأمل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أزمة تلوح في الأفق.. هل يتكرر سيناريو نهضة بركان واتحاد الجزائر مجددا في الكونفدرالية؟ رئيس مولودية الجزائر: نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال البنا وأمين عمر ومعروف.. كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر النخبة مدرب سيمبا: المصري يسير جيدا في الدوري ولكن
أخر الأخبار
موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي.. مواجهة قوية تنتظر مانشستر يونايتد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - شجار أوقف مباراة فنربخشة وأندرلخت.. ونجاة أياكس بصعوبة أمام سان جيلواز 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - هاشم يتفوق على زين.. وخسارة علي وقداح في دوري أبطال أوروبا 4 ساعة | رياضات أخرى
بظهور تقنية الفيديو.. اتحاد الكرة يعلن حكام 4 مباريات من الجولة 15 4 ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر - سقوط هايدينهايم في الوقت الإضافي وتأهل قبرصي وثأر يوناني في اللحظة الأخيرة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: فان بيرسي على أعتاب قيادة فينيورد الهولندي فنيا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - روما يقصي بورتو بصعوبة.. وموقعة جنونية تنصر بودو جليمت على تيفنتي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
جوميز بعد الانتصار الثاني على التوالي: ما زالنا نعاني من ضغط شبح الهبوط 5 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 3 قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز