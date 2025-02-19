بينهم ثنائي الأهلي وإبراهيم عادل.. كاف يعلن التشكيل المثالي لمجموعات دوري الأبطال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الأهلي وسام أبو علي وإمام عاشور، بالإضافة إلى إبراهيم عادل جناح بيراميدز.

وتواجد ثنائي من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر، بالإضافة إلى لاعب من كل من الترجي التونسي، وصنداونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والجيش الملكي المغربي.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد اللطيف رمضان (مولودية الجزائر)

الدفاع: ستيفن إيبويلا (الهلال) - تابيسو سيساني (أورلاندو) - أيوب عبد اللاوي (مولودية الجزائر) - تو كارنيرو (الجيش الملكي)

الوسط: يوسف بلايلي (الترجي) - تيبوهو موكوينا (صنداونز) - إمام عاشور (الأهلي)

الهجوم: ريليبوهيلي موفوكينج (أورلاندو بايرتس) - وسام أبو علي (الأهلي) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

وتقام قرعة دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الخامسة مساء الخميس.

وتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا كل من:

المجموعة الأولى: الهلال السوداني – مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الجيش الملكي - صن داونز الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – الأهلي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – بيراميدز

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2 - 3) أبريل

إيابا: أحد أيام (8 - 9 - 10) أبريل

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 19 - 20) أبريل

إياب: أحد أيام (25 - 26 - 27) أبريل

النهائي

الكونفدرالية: ذهابا يوم 17 مايو.. إيابا يوم 25 مايو

دوري الأبطال: 24 مايو.. إيابا يوم 1 يونيو.