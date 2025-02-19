مصدر من الزمالك لـ في الجول: حازم إمام وميدو يرفضان الحصول على راتب

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 18:31

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - حازم إمام

رفض الثنائي حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" الحصول على راتب شهري مقابل العمل في لجنة التخطيط بالزمالك.

وكان نادي الزمالك قد أعلن تعيين لجنة تخطيط برئاسة حسين لبيب رئيس النادي وعضوية كل من حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني.

وكشف مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "حازم إمام وميدو يرفضان الحصول على راتب شهري مقابل العمل في لجنة التخطيط بالزمالك".

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وأوضح "إدارة الزمالك كانت متمسكة بدفع رواتب شهرية للجنة التخطيط على غرار باقي الأندية، لكن الثنائي تمسك بالعمل مجانا".

وتتضمن اختصاصات اللجنة العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.

وجاء ذلك في نفس توقيت إعلان جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للفريق خلفا لكريستيان جروس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

الزمالك أحمد حسام ميدو حازم إمام
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