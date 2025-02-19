الثالث خلال شهر واحد.. لاعب أرسنال يخضع لجراحة ويبتعد لنهاية 2025

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 17:32

كتب : FilGoal

تاكيهيرو تومياسو - أرسنال

أكد نادي أرسنال خضوع لاعبه تاكيهيرو تومياسو لعملية جراحية ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

وخضع تومياسو لجراحة في الركبة اليمنى، بعدما خضع لجراحة أولى بعد إصابته قبل بداية الموسم.

تومياسو لعب 6 دقائق فقط هذا الموسم، في مباراة ساوثامبتون في أكتوبر الماضي.

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وأفاد أرسنال في بيان: "بالرغم من خضوعه لجراحة أولى في أغسطس، قبل العودة إلى التدريبات والمشاركة كبديل أمام ساوثامبتون في أكتوبر، استمر الألم في ركبة تومياسو، ليضطر للخضوع لجراحة أخرى لحل المشلكة".

وأضاف البيان "تومياسو سيبدأ رحلة تعافيه ومن المتوقع أن يعود بحلول نهاية عام 2025".

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اللاعب الياباني هو ثالث لاعب من أرسنال يخضع لجراحة هذا الشهر بعد كاي هافيرتز وجابرييل جيسوس.

وتضرب الإصابات أرسنال بقوة هذا الموسم في ظل صراعه على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

إذ يحتل ليفربول الصدارة بفارق 7 نقاط عن أرسنال قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

تاكيهيرو تومياسو أرسنال
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