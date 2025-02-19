ميرور: مانشستر يونايتد وأرسنال يصارعان ليفربول على مدافع بورنموث

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 17:32

كتب : FilGoal

ديان هويسين - بورنموث

دخل أرسنال ومانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع ديان هويسين مدافع بورنموث خلال الصيف المقبل.

ديان هويسين

النادي : بورنموث

وارتبط المدافع الإسباني خلال الفترة الماضية بالانتقال لصفوف ليفربول.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن هويسين الذي يقدم مستويات رائعة مع بورنموث خلال الموسم الحالي يحظى باهتمام العديد من الأندية.

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وأوضحت التقارير أن ليفربول الذي كان أبرز المهتمين بضم هويسين بات في صراع شرس مع أرسنال ومانشستر يونايتد للظفر بخدمات اللاعب.

بورنموث يرغب رفي الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد ديان هويسين البالغ 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.

ويجيد المدافع الإسباني صاحب الـ19 عاما اللعب كقلب مدافع وكظهير أيمن.

ويعد ديان هويسين خيارا جيدا للريدز في ظل نهاية عقد ترينت ألكسندر أرنولد بنهاية الموسم الجاري وارتباطه بالانتقال لريال مدريد.

ديان هويسين شارك مع بورنموث في 22 مباراة في كل المسابقات بواقع 1600 دقيقة لعب.

ونجح ديان هويسين في تسجيل مع بورنموث خلال منافسات الموسم الحالي.

ليفربول مانشستر يونايتد ديان هويسين
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