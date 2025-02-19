الشريعي لـ في الجول: لا نية لرحيل محمد إسماعيل عن إنبي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 12:57

كتب : حامد وجدي

محمد إسماعيل مدرب إنبي

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على تمسك إدارة ناديه بـ محمد إسماعيل المدير الفني للفريق.

وقال الشريعي لـFilGoal.com: "محمد إسماعيل باقي مع الفريق ولا يوجد نية لرحيله نهائيا".

وأضاف "لم ولن نتحدث مع أي مدير فني لقيادة إنبي منذ تولي محمد إسماعيل المسؤولية، ونثق في قراراتنا والنتائج التراكمية".

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وتولى محمد إسماعيل تدريب إنبي بعد رحيل سيد ياسين المدير الفني السابق.

وقاد الفريق حتى الآن في 9 مباريات حقق خلالها 5 تعادلات وتلقى 4 هزائم.

ويحتل إنبي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد مرور 14 جولة.

وسيلعب إنبي في المرحلة الثانية من الدوري ضمن المجموعة التي تنافس للهروب من الهبوط.

وبنهاية الدوري المصري يهبط فريقين فقط إلى دوري الدرجة الثانية.

ولم يحقق إنبي أي فوز في آخر 10 مباريات في الدوري، وكان انتصاره الأخير على الإسماعيلي في الجولة الرابعة وهو الفوز الوحيد للفريق هذا الموسم.

إنبي أيمن الشريعي محمد إسماعيل
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