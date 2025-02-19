عضو شركة الكرة في الأهلي: أدوارنا ليست فنية.. ونحاول الحفاظ على أعلى جودة للفريق

أوضح أحمد حسام عوض عضو شركة كرة القدم في الأهلي كيفية عمل الشركة لتطوير قطاع كرة القدم في النادي وأيضا كواليس توقيع عقد الرعاية مع الشركة المتحدة الخاص بمعسكر الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال حسام عوض عبر قناة الأهلي: "دور شركة الأهلي بشكل واضح هو إيجاد مداخيل مالية لكرة القدم وليس لها أي أدوار فنية وهذا ما نحاول فعله".

وأضاف "نحاول أيضا أن يكون هناك عودة قوية لقطاع كرة القدم لنستطيع مواكبة التحديات والحفاظ على أعلى جودة في الفريق تحافظ على ريادة الأهلي ومكانته".

وأتم تصريحاته "كنا نريد استغلال حدث مهم مثل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبعد العودة للمدير الفني والمدير الرياضي تفاوضنا مع الشركة المتحدة التي تعاونت بشكل كبير جدا معنا حتى وقعنا عقد الرعاية".

ويأتي معسكر الأهلي في الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويتخلل المعسكر مباراة ودية يوم 8 يونيو.

وشهد توقيع عقد الشراكة مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة أيمن فتحي، ونائب الرئيس أحمد شمس، وعضوا للجلس الهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، والمدير التنفيذي الكابتن أمير توفيق، ومدير إدارة التسويق نيرة علي، ومن الشركة المتحدة للخدمات الرياضية حضر محمد يحي لطفي، رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس المهندس سيف الوزيري.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.