عضو شركة الكرة في الأهلي: أدوارنا ليست فنية.. ونحاول الحفاظ على أعلى جودة للفريق

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 12:20

كتب : أحمد الخولي

الأهلي مع كأس العالم للأندية

أوضح أحمد حسام عوض عضو شركة كرة القدم في الأهلي كيفية عمل الشركة لتطوير قطاع كرة القدم في النادي وأيضا كواليس توقيع عقد الرعاية مع الشركة المتحدة الخاص بمعسكر الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال حسام عوض عبر قناة الأهلي: "دور شركة الأهلي بشكل واضح هو إيجاد مداخيل مالية لكرة القدم وليس لها أي أدوار فنية وهذا ما نحاول فعله".

وأضاف "نحاول أيضا أن يكون هناك عودة قوية لقطاع كرة القدم لنستطيع مواكبة التحديات والحفاظ على أعلى جودة في الفريق تحافظ على ريادة الأهلي ومكانته".

أخبار متعلقة:
أمير توفيق: رعاية المتحدة لمعسكر الأهلي في المونديال يُدخل الكثير من الأموال للنادي رضا سليم يجري جراحة غضروف الركبة في النمسا

وأتم تصريحاته "كنا نريد استغلال حدث مهم مثل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبعد العودة للمدير الفني والمدير الرياضي تفاوضنا مع الشركة المتحدة التي تعاونت بشكل كبير جدا معنا حتى وقعنا عقد الرعاية".

ويأتي معسكر الأهلي في الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويتخلل المعسكر مباراة ودية يوم 8 يونيو.

وشهد توقيع عقد الشراكة مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة أيمن فتحي، ونائب الرئيس أحمد شمس، وعضوا للجلس الهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، والمدير التنفيذي الكابتن أمير توفيق، ومدير إدارة التسويق نيرة علي، ومن الشركة المتحدة للخدمات الرياضية حضر محمد يحي لطفي، رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس المهندس سيف الوزيري.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

الأهلي كأس العالم للأندية شركة الكرة في الأهلي
نرشح لكم
الشريعي لـ في الجول: لا نية لرحيل محمد إسماعيل عن إنبي سيد عبد الله: تسريب تشكيل الزمالك؟ رحلت عن الفريق ولم يتوقف حتى الآن مدرب الاتحاد المنستيري: الجفالي إضافة كبيرة للزمالك.. وهذا مركزه المفضل حارس المحلة: الفوز أمام المصري كان هدفنا بعد الخسارة من الأهلي بعد طرحها بساعات.. نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك رضا سليم يجري جراحة غضروف الركبة في النمسا بعد الهزيمة أمام المحلة.. اجتماع طاريء لمجلس المصري وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب بابافاسيليو: مباراة المصري كانت أشبه بالمعركة.. وتنفيذ التعليمات منحنا الانتصار
أخر الأخبار
كونسيساو: الأجواء في ميلان سيئة.. وكل شيء تغير بعد طرد ثيو 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الشريعي لـ في الجول: لا نية لرحيل محمد إسماعيل عن إنبي 37 دقيقة | الدوري المصري
الغلبة للتعادل.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سيد عبد الله: تسريب تشكيل الزمالك؟ رحلت عن الفريق ولم يتوقف حتى الآن ساعة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة هاري كين أمام فرانكفورت ساعة | الكرة الأوروبية
عضو شركة الكرة في الأهلي: أدوارنا ليست فنية.. ونحاول الحفاظ على أعلى جودة للفريق ساعة | الدوري المصري
أمير توفيق: رعاية المتحدة لمعسكر الأهلي في المونديال يُدخل الكثير من الأموال للنادي ساعة | الكرة المصرية
إيمري: سنلعب بأسلوبنا أمام أفضل فريق في إنجلترا وأوروبا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 فاز بسباعية وتألق معه عبد الله السعيد.. ماذا قدم بيسيرو خلال فترته مع الأهلي