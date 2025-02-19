إيمري: سنلعب بأسلوبنا أمام أفضل فريق في إنجلترا وأوروبا

يعتقد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أن فريقه عليه اللعب بالأسلوب الذي تعود عليه في لقاء ليفربول، رغم اعترافه بأنه سيواجه أقوى فرق إنجلترا وأوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا في مباراة مقدمة من الجولة 29 للدوري الإنجليزي، بسبب تأهل ليفربول لنهائي كأس الرابطة.

وقال إيمري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن متحمسون لمواجهة ليفربول، فهو أفضل فريق في الدوري الإنجليزي، وفي أوروبا وبالطبع سيكون من الصعب للغاية مواجهتهم".

وأضاف "مباراة ليفربول ستكون صعبة. سنواجه طريقة لعب مختلفة، ولكن يتعين علينا أن نلعب بأسلوبنا ضد كل فريق نواجهه".

وتابع "علينا أن نحاول فرض أسلوبنا، والسيطرة من الناحية التكتيكية والجماعية، ونحاول استخدام قدرات لاعبينا المهرة لإحداث فارق في الملعب ضدهم في المواجهات الثنائية والجماعية".

وأكمل إيمري "لقد قدم ليفربول مستويات رائعة مع يورجن كلوب، ولكن هذا الموسم فإنهم يظهرون بمستويات أفضل مع أرني سلوت".

وأتم "إنها المباراة الأصعب التي سنخوضها خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، ونأمل أن نتمكن من اللعب بكامل طاقتنا بنسبة 100%".

ويتصدر ليفربول الدوري بفارق 7 نقاط عن ملاحقه أرسنال.

بينما يحتل أستون فيلا المركز التاسع.