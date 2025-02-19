رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام أستون فيلا

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه أستون فيلا يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا في مباراة مقدمة من الجولة 29 للدوري الإنجليزي، بسبب تأهل ليفربول لنهائي كأس الرابطة.

إذا سجل محمد صلاح هدفا في شباك أستون فيلا سيصل لهدفه رقم 15 خارج أنفيلد في الدوري هذا الموسم، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج الأرض في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

فقد سجل 14 هدفا خارج أنفيلد هذا الموسم حتى الآن، مثل لويس سواريز في موسم 2013-2014.

وإذا صنع صلاح هدفا أمام أستون فيلا سيصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع 10 أهداف أو أكثر خارج ملعبه، بعد موزي عزت مع ليستر سيتي في 2003-2004 (10) وسيسك فابريجاس مع تشيلسي في 2014-2015 (11).

وأسهم الدولي المصري في 37 هدفًا في 25 مباراة بالدوري هذا الموسم (23 هدفا و14 تمريرة حاسمة).

وهي ثاني أفضل حصيلة بعد موسمه الأول بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، 2017-2018، الذي أسهم خلاله بـ42 هدفا، سجل 32 وصنع 10.

يذكر أن قائد منتخب مصر سجل 8 أهداف خلال 12 مباراة أمام أستون فيلا، منهم 7 في الدوري الإنجليزي.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 28 هدفا، بينما صنع 19.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 385 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 239 هدفا وصنع 106 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.