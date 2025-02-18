كما كشف في الجول - مسار يضم لاعبة جديدة من الزمالك

أعلن نادي مسار تعاقده مع الفلسطينية ميرال خضرلاعبة الزمالك لتدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن صفقة انتقال ميرال خضر إلى مسار كلفت النادي ما يقارب من مليون جنيه. (طالع التفاصيل)

وكشف نادي مسار اليوم الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع ميرال خضر.

وكان مسار قد ضم المحترفة النيجيرية أليسيا أوياه أوجيبي من الزمالك مقابل 700 ألف جنيه.

ويحتل مسار صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

ودعم مسار صفوفه بضم لاعبتين من الزمالك قبل انطلاق المرحلة الختامية من حسم الدوري.

وتقام المرحلة الثانية بين أول 10 فرق في الترتيب من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويفتتح مسار مبارياته بمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة 28 من شهر فبراير الجاري.

وتختتم منافسات الدوري المصري للسيدات يوم 2 مايو بمواجهة الأهلي ضد مسار.