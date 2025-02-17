خبر في الجول - مسار يضم لاعبة جديدة من الزمالك مقابل مليون جنيه
الإثنين، 17 فبراير 2025 - 16:08
كتب : إبراهيم رمضان
أتم نادي مسار اتفاقه مع الزمالك لضم الفلسطينية ميرال خضر لتدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية.
وكان مسار قد ضم المحترفة النيجيرية أليسيا أوياه أوجيبي مقابل 700 ألف جنيه.
بينما علم FilGoal.com أن صفقة انتقال ميرال خضر إلى مسار كلفت النادي ما يقارب من مليون جنيه.
ويحتل مسار صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.
ودعم مسار صفوفه بضم لاعبتين من الزمالك قبل انطلاق المرحلة الختامية من حسم الدوري.
وتقام المرحلة الثانية بين أول 10 فرق في الترتيب من دورين بنظام الذهاب والإياب.
ويفتتح مسار مبارياته بمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة 28 من شهر فبراير الجاري.
وتختتم منافسات الدوري المصري للسيدات يوم 2 مايو بمواجهة الأهلي ضد مسار.
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