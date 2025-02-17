خبر في الجول - مسار يضم لاعبة جديدة من الزمالك مقابل مليون جنيه

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 16:08

كتب : إبراهيم رمضان

ميرال خضر - الزمالك

أتم نادي مسار اتفاقه مع الزمالك لضم الفلسطينية ميرال خضر لتدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية.

وكان مسار قد ضم المحترفة النيجيرية أليسيا أوياه أوجيبي مقابل 700 ألف جنيه.

بينما علم FilGoal.com أن صفقة انتقال ميرال خضر إلى مسار كلفت النادي ما يقارب من مليون جنيه.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - قائمة منتخب السيدات استعدادا لمواجهتي رواندا في تصفيات أمم إفريقيا مصر في المجموعة الثانية.. قرعة أمم إفريقيا للكرة النسائية للصالات المؤهلة لكأس العالم كرة نسائية - الأهلي يعزز صفوفه بصفقة فلسطينية كرة نسائية - بعد انطلاق المعسكر.. طريق منتخب السيدات لأمم إفريقيا 2026

ويحتل مسار صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

ودعم مسار صفوفه بضم لاعبتين من الزمالك قبل انطلاق المرحلة الختامية من حسم الدوري.

وتقام المرحلة الثانية بين أول 10 فرق في الترتيب من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويفتتح مسار مبارياته بمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة 28 من شهر فبراير الجاري.

وتختتم منافسات الدوري المصري للسيدات يوم 2 مايو بمواجهة الأهلي ضد مسار.

كرة نسائية الزمالك مسار سيدات الزمالك ميرال خضر
نرشح لكم
كرة نسائية - قائمة منتخب السيدات استعدادا لمواجهتي رواندا في تصفيات أمم إفريقيا كرة طائرة - سيدات الأهلي أبطال السوبر المصري للمرة الثالثة بالفوز على الزمالك كرة نسائية - الأهلي يعزز صفوفه بصفقة فلسطينية خبر في الجول - محترفة مسار تنتقل للدوري الأمريكي في صفقة قياسية كرة طائرة - بـ 50 جنيها.. تذكرتي تطرح تذاكر السوبر المصري للسيدات كرة نسائية - بعد انطلاق المعسكر.. طريق منتخب السيدات لأمم إفريقيا 2026 كرة يد - تعديل في موعد سوبر السيدات كرة سلة – منتخب مصر للسيدات يخسر أمام أوغندا ويفشل في التأهل لأمم إفريقيا
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الثلاثاء 18 فبراير - دوري أبطال أوروبا.. والمصري ضد المحلة 17 دقيقة | الدوري المصري
صدارة مثيرة للجدل.. برشلونة يجتاز قطبي مدريد بالفوز على فايكانو 10 ساعة | الدوري الإسباني
أمير عزمي: أنا من أبلغت جروس بالرحيل عن الزمالك.. وأتوقع أن يكون زيزو كبش فداء 11 ساعة | الدوري المصري
أمير عزمي: الصفقات التي تعاقد معها الزمالك مختلفة عن التي طلبها جروس.. وما قيل عنه "قلة أدب" 11 ساعة | الدوري المصري
يوسف أيمن: كولر كان غير صريح معي.. وشاركت مع الأهلي وأنا مصاب 11 ساعة | الدوري المصري
علاء نوح مديرا فنيا لـ طنطا خلفا لخالد عيد 11 ساعة | القسم الثاني
استعدادا لتوقف مارس.. جلسة بين أبو ريدة وحسام حسن 12 ساعة | الكرة المصرية
كومباني يكشف حقيقة إصابة هاري كين قبل مواجهة سيلتيك 12 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة