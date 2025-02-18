انتهت أبطال أوروبا – بايرن ميونيخ (1)-(1) سيلتك.. تأهل البافاري

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - سيلتك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد سيلتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 94: جووووووول ألفونسو ديفيز والتعادل

ق 63: جوووووول الأول لسيلتك

ق 44: تسديدة في العارضة من هاري كين

ق 15: فرصة ضائعة من على خط المرمى بعدما أنقذها جيريرو

انطلاق المباراة

بايرن ميونيخ سيلتك دوري أبطال أوروبا
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