انتهت أبطال أوروبا – بايرن ميونيخ (1)-(1) سيلتك.. تأهل البافاري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد سيلتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 94: جووووووول ألفونسو ديفيز والتعادل

ق 63: جوووووول الأول لسيلتك

ق 44: تسديدة في العارضة من هاري كين

ق 15: فرصة ضائعة من على خط المرمى بعدما أنقذها جيريرو

انطلاق المباراة