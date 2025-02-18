انتهت أبطال أوروبا – بايرن ميونيخ (1)-(1) سيلتك.. تأهل البافاري
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد سيلتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.
ــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل
ق 94: جووووووول ألفونسو ديفيز والتعادل
ق 63: جوووووول الأول لسيلتك
ق 44: تسديدة في العارضة من هاري كين
ق 15: فرصة ضائعة من على خط المرمى بعدما أنقذها جيريرو
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أبطال أوروبا - سيناريو مجنون يقود بنفيكا لدور الـ16.. وكلوب بروج يطيح بـ أتالانتا في الـ+90.. ألفونسو ديفيز ينقذ بايرن ويُحبط مفاجأة سيلتك فينورد يطيح بـ ميلان ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا مؤتمر جوارديولا: يجب أن نلعب بشجاعة ضد ريال مدريد إذا أردنا الفوز مؤتمر إنريكي: تنتظرنا مهمة صعبة.. وهذه نقطة قوة بريست مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال انتهت في أبطال أوروبا - ميلان (1)-(1) فينورد عودة الثلاثي المصاب لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي