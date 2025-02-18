مؤتمر إنريكي: تنتظرنا مهمة صعبة.. وهذه نقطة قوة بريست

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - عثمان ديمبيلي

شدد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على صعوبة مهمة فريقه عندما يواجه بريست في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد مواطنه بريست غدا الأربعاء ضمن إياب ملحق دور الـ16 من المسابقة.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز ذهابا على بريست بنتيجة 3-0 وبات قريبا من حجز مقعدا في ثمن النهائي.

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وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: "ستكون بلا شك مباراة صعبة رغم النتيجة الجيدة للغاية ذهابا. علينا دخول مباراة العودة بهدف واحد وهو الفوز منذ البداية".

وشدد "الأجواء ستكون مشجعة للغاية. نحتاج فقط إلى التفكير في الهجوم والدفاع بقوة. قوة بريست تكمن في اللعب الجماعي وليس في لاعبين بعينهم".

وأتم "يصعب كثيرا مواجهة بريست، ويجب أن تكون في كامل استعدادك. هل يستطيع بريست قلب الأمور؟ هدفنا عدم السماح بحدوث ذلك".

وسيلعب الفائز من باريس سان جيرمان ضد بريست، أمام إما ليفربول أو برشلونة ضمن دور الـ16.

باريس سان جيرمان لويس إنريكي
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