عودة الثلاثي المصاب لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تعديلا على قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على ريال مدريد في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد خسارته 2-3 على ملعبه في الذهاب.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي المصاب أنطونيو روديجر وديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز.

وذلك رغم أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أوضح أن لوكاس فاسكيز ليس سليما بنسبة 100%.

وجاءت قائمة الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو ميستري

خط الدفاع: أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - فيرلان ميندي - راؤول أسينسيو

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز

وحسب منصة ريليفو، فمن المتوقع أن يبدأ أنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو في التشكيل الأساسي أمام مانشستر سيتي.

فقد استعاد ريال مدريد الثنائي أنطونيو روديجر وديفيد ألابا قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

وذلك حين شارك الثنائي في التدريب الجماعي لريال مدريد يوم الاثنين لتتأكد جاهزيتهما لمواجهة مانشستر سيتي.

أما فاسكيز فقد شارك في مران الثلاثاء.

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