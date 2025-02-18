إيفرتون يختبر ملعبه الجديد بـ10 آلاف مشجع

اختبر نادي إيفرتون ملعبه الجديد بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة ودية بين فريق شباب إيفرتون وشباب ويجان.

واستغرق بناء الملعب الجديد في براملي - مور دوك والذي يسع لنحو 53 ألف متفرج 4 سنوات.

ويستعد إيفرتون لتوديع ملعبه التاريخي جوديسون بارك في نهاية الموسم الجاري.

وبلغت تكلفة بناء الملعب نحو 800 مليون جنيه إسترليني حسب تقارير إنجليزية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب إيفرتون بعض مباريات بطولة يورو 2028.

وأصبح هاريسون ريمر لاعب ويجان أول لاعب يهز الشباك في ملعب إيفرتون الجديد، خلال المباراة التي انتهت بخسارة شباب إيفرتون 1-2.

ويلعب إيفرتون في استاد جوديسون بارك منذ 1892.

وتقام المباراة الرسمية الأخيرة على جوديسون بارك يوم 18 مايو المقبل، حين يستضيف ساوثامبتون في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.