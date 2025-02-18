لاعب برايتون يزامل النني في الجزيرة الإماراتي

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 12:02

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي يوم الثلاثاء ضم ليث جولزار قادما من صفوف برايتون.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما على عقد يربطه بالجزيرة الإماراتي حتى 2028.

وأفاد النادي الإماراتي في بيان: "يسعدنا الإعلان عن اكتمال إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي ليث جولزار".

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وأضاف البيان "سيتم قيده ضمن فئة المقيمين بعقد يمتد إلى عام 2028".

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وتدرج ليث في صفوف برايتون قبل أن يتم تصعيده لفريق دون 18 عاما منذ يوليو 2023.

يذكر أن الجزيرة الإماراتي يضم الدولي المصري محمد النني.

ويحتل الجزيرة المركز السادس في جدول الدوري الإماراتي برصيد 24 نقطة.

وجمع الجزيرة نقاطه من 7 انتصارات و3 تعادلات خلال 15 مباراة.

الجزيرة محمد النني ليث جولزار
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