سلوت: جاكبو خارج لقاء أستون فيلا.. وجو جوميز سيغيب لأسابيع عديدة

أكد أرني سلوت مدرب ليفربول غياب الثنائي كودي جاكبو وجو جوميز عن مواجهة أستون فيلا يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا في مباراة مقدمة من الجولة 29 بسبب تأهل الريدز لنهائي كأس الرابطة.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "كودي جاكبو وجو جوميز لن يشاركا في مباراة أستون فيلا يوم الأربعاء بسبب الإصابة".

وأضاف المدرب الهولندي "كودي قريب من العودة، لكن جو جوميز سيغيب لأسابيع عديدة".

وأكمل "قد يحتاج جو إلى إجراء عملية جراحية في العضلة الضامة ومن المتوقع أن يعود قبل نهاية الموسم".

وتابع "يحاول جو بذل كل ما في وسعه لكي يكون مع الفريق، فهو يعمل بجدية من أجل العودة. وفي أول مباراة عندما عاد بعد دقيقتين أو 3 دقائق رأيناه يحاول الركض بسرعة، والآن سيغيب لأسابيع".

وغاب جاكبو عن صفوف ليفربول لأول مرة هذا الموسم بسبب إصابة في الكاحل، في المباراة التي فاز بها الريدز 2-1 على ولفرهامبتون ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وكان من المرجح ألا يدفع سلوت بجاكبو أمام أستون فيلا في حالة عدم تعافيه الكامل لسببين.

أولهما كثرة الجاهزين في الخط الأمامي، والثاني هو ضمان جاهزيته لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

يذكر أن جاكبو هو ثاني هدافي ليفربول هذا الموسم بعد محمد صلاح.

إذ سجل صلاح 28 هدفا خلال 36 مباراة بمختلف المسابقات، ويليه جاكبو بـ16 هدفا خلال 36 مباراة.