سلوت: جاكبو خارج لقاء أستون فيلا.. وجو جوميز سيغيب لأسابيع عديدة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

أكد أرني سلوت مدرب ليفربول غياب الثنائي كودي جاكبو وجو جوميز عن مواجهة أستون فيلا يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا في مباراة مقدمة من الجولة 29 بسبب تأهل الريدز لنهائي كأس الرابطة.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "كودي جاكبو وجو جوميز لن يشاركا في مباراة أستون فيلا يوم الأربعاء بسبب الإصابة".

أخبار متعلقة:
صدارة مثيرة للجدل.. برشلونة يجتاز قطبي مدريد بالفوز على فايكانو كومباني يكشف حقيقة إصابة هاري كين قبل مواجهة سيلتيك تقرير: توتنام يرسل كشافين لمتابعة بيلينجهام الصغير كوبي: تأكد غياب لوكاس فاسكيز عن لقاء مانشستر سيتي

وأضاف المدرب الهولندي "كودي قريب من العودة، لكن جو جوميز سيغيب لأسابيع عديدة".

وأكمل "قد يحتاج جو إلى إجراء عملية جراحية في العضلة الضامة ومن المتوقع أن يعود قبل نهاية الموسم".

وتابع "يحاول جو بذل كل ما في وسعه لكي يكون مع الفريق، فهو يعمل بجدية من أجل العودة. وفي أول مباراة عندما عاد بعد دقيقتين أو 3 دقائق رأيناه يحاول الركض بسرعة، والآن سيغيب لأسابيع".

وغاب جاكبو عن صفوف ليفربول لأول مرة هذا الموسم بسبب إصابة في الكاحل، في المباراة التي فاز بها الريدز 2-1 على ولفرهامبتون ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وكان من المرجح ألا يدفع سلوت بجاكبو أمام أستون فيلا في حالة عدم تعافيه الكامل لسببين.

أولهما كثرة الجاهزين في الخط الأمامي، والثاني هو ضمان جاهزيته لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

يذكر أن جاكبو هو ثاني هدافي ليفربول هذا الموسم بعد محمد صلاح.

إذ سجل صلاح 28 هدفا خلال 36 مباراة بمختلف المسابقات، ويليه جاكبو بـ16 هدفا خلال 36 مباراة.

ليفربول جو جوميز جاكبو
نرشح لكم
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 25 جولة رئيس فرانكفورت يتحدث عن أهمية ما حدث في صفقة مرموش بالنسبة لناديه إيفرتون يختبر ملعبه الجديد بـ10 آلاف مشجع تقرير: توتنام يرسل كشافين لمتابعة بيلينجهام الصغير مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 25 للدوري الإنجليزي فينجر يعدد مزايا عمر مرموش تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب سلوت: صلاح يفعل ما يقدمه رونالدو وهما قدوة للاعبين الصغار
أخر الأخبار
تشكيل المصري - صلاح محسن يقود الهجوم ضمن 4 تغييرات.. وأبو الخير بديل أمام المحلة 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تحسن حالة زيزو واللاعب يواصل التأهيل في مران الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
بصاروخية الجابري.. طلائع الجيش يحرم زد من الانتصار للمباراة السادسة على التوالي 18 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك يستقر على تحويل أمير عزمي للتحقيق.. وقرار بإبعاده عن النادي 24 دقيقة | الدوري المصري
بعد ارتباطه بـ الزمالك..الزرهوني يزامل كهربا في الاتحاد الليبي 33 دقيقة | الوطن العربي
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
أتليتكو مدريد يوضح إصابة قائده ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - محاضرة بيسيرو.. وتأهيل مصطفى شلبي وفتوح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة