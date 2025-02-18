صدارة مثيرة للجدل.. برشلونة يجتاز قطبي مدريد بالفوز على فايكانو

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ألافيس

تغلب برشلونة على رايو فايكانو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

تقدم برشلونة بالهدف الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وتحصل برشلونة على ركلة الجزاء بسبب تدخل باثي سيس وإعاقته لإنيجو مارتينيز.

وكاد يامال أن يسجل الثاني في الدقيقة 31 ولكن الحارس أوجوستو باتايا تألق في التصدي.

وفي الدقيقة 37 أبعد فويتشيك تشيزني فرصة خطيرة من راندي نتيكا، وتابعها ألفارو جارسيا ليتصدى تشيزني مجددا.

وفي الدقيقة 43 أدرك رايو فايكانو هدف التعادل بواسطة خورخي دي فروتوس.

ولكن بعد جدل كبير، تم إلغاء الهدف بسبب تداخل الفرنسي راندي نتيكا من وضعية تسلل وإعاقته لإنيجو مارتينيز.

وأتى داني أولمو بدلا من جافي، وجول كوندي بدلا من هيكتور فورت في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 71 سدد رافينيا من متابعة تصدى لها الحارس باتايا بصعوبة.

وحل فيران توريس وإريك جارسيا بدلا من ليفاندوفسكي وباو كوبارسي في الدقيقة 81.

وكاد دي فروتوس أن يسجل التعادل مجددا برأسية قوية في الدقيقة 91 ولكن مرت فوق العارضة.

وبذلك ينقض برشلونة على صدارة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة حتى الآن مع ريال مدريد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

بينما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 35 نقطة في المركز السادس.

برشلونة الدوري الإسباني
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