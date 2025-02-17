انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) رايو فايكانو
الإثنين، 17 فبراير 2025 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ورايو فايكانو في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.
---
ق 43 جوووول لرايو فايكانو سجله خورخي دي فيوتوس ولكن تم إلغاؤه بسبب تسلل في بداية اللعبة
ق 28 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل ركلة الجزاء على يمين الحارس
ق 27 تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء لصالح إنيجو مارتينيز
بداية المباراة
نرشح لكم
صدارة مثيرة للجدل.. برشلونة يجتاز قطبي مدريد بالفوز على فايكانو تشكيل برشلونة - تعديلان من فليك قبل فرصة الانقضاض على الصدارة ضد فايكانو تقرير: مسؤولو ريال مدريد يستمعون لما دار في غرفة VAR أمام إسبانيول رئيس بايرن: كيميتش يريد المنافسة على الألقاب.. وعليه أن يقرر يواصل التألق.. أنتوني يسجل ويصنع في فوز بيتيس على سوسيداد بثلاثية كوبي: ريال مدريد يستأنف ضد طرد بيلينجهام أمام أوساسونا قبل النهاية بأكثر من عامين.. برشلونة يستعد لتجديد عقد كوندي سيميوني: لاعبونا كانوا كالمحاربين.. وطرد باريوس صحيح