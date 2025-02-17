انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) رايو فايكانو

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ورايو فايكانو في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

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ق 43 جوووول لرايو فايكانو سجله خورخي دي فيوتوس ولكن تم إلغاؤه بسبب تسلل في بداية اللعبة

ق 28 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل ركلة الجزاء على يمين الحارس

ق 27 تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء لصالح إنيجو مارتينيز

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
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