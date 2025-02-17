الاتحاد يعود للانتصارات ويزيد أوجاع الجونة في مباراة التغييرات الاضطرارية

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 21:25

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري 1-0 الجونة

تغلب الاتحاد السكندري على الجونة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

وتعرض الجونة لموقف صعب في الشوط الأول، حيث أصيب مروان محسن وحل أحمد عبد الجواد بدلا منه في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 42 خرج عبد الجواد نفسه مصابا، ليأتي محمود العلمي بدلا منه.

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وأتى هدف المباراة الوحيد بتوقيع فادي فريد في الدقيقة 88، بعد تمريرة حاسمة من يوسف أسامة نبيه.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

وهو أول انتصار للاتحاد منذ فوزه على الإسماعيلي بنفس النتيجة 1-0 في الجولة العاشرة.

بعدها قضى الاتحاد 3 جولات بلا فوز، حيث تعادل مع بتروجت 0-0، وخسر أمام المصري 2-1، وتعادل 1-1 مع إنبي.

أما الجونة الذي حقق فوزه الثاني في الدوري خلال الجولة الماضية على الإسماعيلي 2-0، توقف رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

الاتحاد السكندري الدوري المصري الجونة
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