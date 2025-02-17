الرابع على التوالي.. هدف إبراهيم عادل ينصر بيراميدز على مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة

حقق بيراميدز الفوز الرابع على التوالي له في الدوري وذلك على حساب مودرن سبورت بهدف دون رد.

وفاز بيراميدز على مودرن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 14 من الدوري، والتي أقيمت بملعب السلام.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 33 في صدارة الدوري بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 8 في المركز الأخير.

ووصل بيراميدز للفوز الرابع على التوالي في الدوري، بعدما انتصر على كل من الزمالك وسموحة وحرس الحدود.

وتعد المباراة هي الأولى لمودرن سبورت تحت قيادة مدربه الجزائري الجديد، عبد الحق بن شيخة.

أهدر مودرن فرصة التقدم مبكرا في الدقيقة 10 وذلك عن طريق أحمد عاطف الذي وصلت له الكرة أمام المرمى لكنه سددها بعيدا.

ورد بيراميدز بمحاولة خطيرة من فيستون ماييلي الذي استلم الكرة أمام المرمى وسددها أرضية لكن جنش تصدى لها ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح بيراميدز في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 45+3 بقدم إبراهيم عادل بعد عرضية من محمد الشيبي.

إبراهيم عادل يكسر صمت اللقاء ويسجل هدف مميز في مرمى مودرن سبورت 💥💥 pic.twitter.com/8nF0xKDFfA — ON Sport (@ONTimeSports) February 17, 2025

في الشوط الثاني استمرت محاولات بيراميدز لإضافة الهدف الثاني مع اعتماد مودرن على الهجمات المرتدة.

وسجل ماييلي هدفا ثانيا لبيراميدز لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهدف دون رد.

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