تقرير: توتنام يرسل كشافين لمتابعة بيلينجهام الصغير

دخل جوب بيلينجهام لاعب سندرلاند وشقيق جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد دائرة اهتمامات توتنام.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن نادي توتنام يتابع بيلينجهام الصغير تمهيدا للتعاقد معه.

يأتي ذلك وسط اهتمام من عدة أندية أبرزها كريستال بالاس من إنجلترا.

بالإضافة إلى الثنائي الألماني باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند.

وكل هذه الفرق أرسلت الكشافين لمتابعة النجم الإنجليزي الصغير البالغ من العمر 19 عاما فقط.

وشارك بيلينجهام حتى الآن مع فريقه في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" في 28 مباراة.

ونجح في تسجيل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وفي حالة فشل سندرلاند في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل سيكون منفتحا على بيع بيلينجهام.

ويحتل سندرلاند المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية بفارق 7 نقاط عن المراكز المؤهلة بشكل مباشر للدوري الممتاز.