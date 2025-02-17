مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 25 للدوري الإنجليزي

اختار آلان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي، عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ضمن الفريق الأفضل بالجولة 25 من المسابقة.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز سيتي على ضيفه برباعية نظيفة ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وتواجد مرموش في الخط الأمامي بجوار ثنائي أرسنال إيثان نوانيري وميكيل مرينو.

وعلق شيرار على اختياره للدولي المصري قائلا "مرموش بطل الهاتريك، لم يسجل الأهداف الثلاثة فقط بل مزق نيوكاسل بذكائه ومهاراته".

المدرب الأفضل في هذه الجولة من وجهة نظر مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق هو بيب جوارديولا مدرب سيتي.

وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 19 قبل أن يسجل الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و33.

وأصبح المهاجم المصري أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خلال 14 دقيقة.

ماذا قدّم عمر مرموش خلال 76 دقيقة؟

أهداف: 3

تسديدات على المرمى: 3 من 4

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 14 من 16 (88%)

عرضيات صحيحة: 5 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 7

حصول على أخطاء: 3

قطع مسار الكرة: 2

تشتيت الكرة: 1

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مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 5 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

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يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

لاعب شتوتجارت السابق يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.