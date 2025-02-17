التشكيل - زلاكه وبلحاج أساسيان مع سيراميكا.. وثلاثي هجومي يقود إنبي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الجولة الـ14 من بطولة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

وحافظ الرمادي على نفس التشكيل الذي خاض مواجهة زد الأخيرة في الدوري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان - أحمد هاني.

الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني

وسط الهجوم: محمود زلاكه - أحمد بلحاج - إسلام عيسى

الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو.

ولم يحقق سيراميكا أي فوز في شهر فبراير بالخسارة أمام سموحة وفاركو والتعادل أمام زد بهدف لكل فريق.

أما محمد إسماعيل المدير الفني لـ إنبي فأجرى 3 تبديلات في تشكيل فريقه.

دفع بحارس المرمى بودي سمير بدلا من رمضان مصطفى، وهشام عادل في الوسط بدلا من محمد ناصر، والتونسي رفيق كابو بدلا من أحمد نادر حواش.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: بودي سمير

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – محمد حامد

الوسط: مصطفى دويدار – هشام عادل – زياد كمال - مصطفي شكشك

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين قفة – محمد حتحوت