فينجر يعدد مزايا عمر مرموش

أسهب أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق في الإشادة بما قدمه عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد حين افتتح سجله التهديفي مع الفريق السماوي.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز سيتي على ضيفه برباعية نظيفة ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وقال فينجر عبر شبكة beIN sports: "ما أعجبني في لقاء سيتي ونيوكاسل هو عمر مرموش، فهو متحرك ويبدو قويا أيضا أثناء الركض".

وأضاف المدرب الفرنسي الشهير "مرموش قوي من الناحية الذهنية فهو لا يخاف من أي لاعب منافس".

وتابع "لقد رأيته يلعب مع آينتراخت فرانكفورت، كان لديه بعض المواهب الخاصة، وفي أول مباراتين أو 3 مباريات مع سيتي لم يظهر جيدا، لكن ضد نيوكاسل شعرت بالفعل أنه يلعب بارتياح".

وأكمل مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي للعبة "الآن أريد أن أرى كيف سينسجم مرموش مع هالاند، من المهم لمانشستر سيتي أن يعملا معا بشكل جيد".

وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 19 قبل أن يسجل الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و33.

وأصبح المهاجم المصري أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خلال 14 دقيقة.

ماذا قدّم عمر مرموش خلال 76 دقيقة؟

أهداف: 3

تسديدات على المرمى: 3 من 4

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 14 من 16 (88%)

عرضيات صحيحة: 5 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 7

حصول على أخطاء: 3

قطع مسار الكرة: 2

تشتيت الكرة: 1

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مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 5 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

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يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

لاعب شتوتجارت السابق يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.