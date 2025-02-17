تقرير: مسؤولو ريال مدريد يستمعون لما دار في غرفة VAR أمام إسبانيول

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن اجتماع مسؤولي ريال مدريد مع لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني للاستماع إلى ما دار في غرفة الـVAR بعد تدخل كارلوس روميرو لاعب إسبانيول ضد كيليان مبابي مهاجم الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى حضور أنخيل سانشيز" المدير العام، و"خوسيه لويس ديل فالي" وأمين مجلس إدارة ريال مدريد في مقر الاتحاد الإسباني لمناقشة الأمر مع رئيس لجنة الحكام "لويس كانتاليخو" ورئيس VAR "كارلوس جوميز" ونائب الرئيس "أنطونيو روبينوس" لمناقشة الأمر، والاستماع إلى شكواهم بشأن القرارات الأخيرة.

وتلقى لاعب إسبانيول بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف ضد مبابي، قبل أن يسجل هدف فوز فريقه أمام ريال مدريد ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سانشيز سيستمع للتسجيل الصوتي وسبب عدم تدخل تقنية الفيديو، وتبرير الحكم بأن روميرو لاعب إسبانيول لم يقم بعرقلة مبابي، مما أدى إلى احتساب الخطأ بطاقة صفراء فقط

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وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ورفض ريال مدريد حضور اجتماع الاتحاد الإسباني مع الأندية المحترفة بسبب أخطاء التحكيم.

وكشفت صحيفة ريليفو الإسبانية إلى أن دعوة مسؤولي نادي للاستماع لغرفة الـVAR هو إجراء شائع.

وأضاف "تمت دعوة العديد من الأندية الأخرى للاستماع إلى التسجيل الصوتي من المباريات، وتكتفي لجنة التحكيم بمناقشة القرارات والتحكيم، ولكن على انفراد وبعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بفارق نقطة أمام أتليتكو مدريد، و3 نقاط أمام برشلونة الذي يخوض مباراة الجولة الـ24 أمام رايو فايكانو مساء اليوم الإثنين.