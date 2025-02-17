دي ليخت: الأداء الذي نقدمه حاليا لا يليق بتاريخ مانشستر يونايتد

يؤمن ماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد بأن الأداء الذي يقدمه الفريق حاليا لا يليق بتاريخ النادي ومكانته.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي وتلك المرة من توتنام بهدف دون رد ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، ليستقر في المركز الـ15.

وقال دي ليخت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بطبيعة الحال إنهاء الفرص شيء مهم جدا في كرة القدم، ونحن لم ننهي الفرص كما ينبغي أمام توتنام".

وأضاف "عندما تخسر، يكون هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج لتحسينها. نحن بعيدون عن المكانة التي يستحقها يونايتد".

وتابع "إذا كنت أعلم الحل لمشاكلنا لقلته ولحققنا الانتصارات، ولكننا نحتاج للتحسن في جوانب عديدة، ويجب أن نتحمل المسؤولية".

وأكمل الهولندي "علينا أن نبقى متحدين، فإذا لم نكن على قلب رجل واحد، لن نتمكن من تحقيق أي نتيجة إيجابية".

وواصل "هذا المستوى لا يليق بيونايتد. نحن لا نفوز كثيرًا، ولا نترجم العديد من الفرص إلى أهداف، كما أننا نستقبل عددًا كبيرًا من الأهداف".

وأتم مدافع أياكس السابق "هناك أشياء عديدة نحتاج لتحسينها، وآمل أن يتحسن الوضع قريبًا".

وسجل جيمس ماديسون هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد في المباراة.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 30 في المركز 12، بينما تراجع مانشستر يونايتد للمركز 15 برصيد 29 نقطة.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد إيفرتون يوم السبت 22 فبراير.