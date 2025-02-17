دي ليخت: الأداء الذي نقدمه حاليا لا يليق بتاريخ مانشستر يونايتد

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت

يؤمن ماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد بأن الأداء الذي يقدمه الفريق حاليا لا يليق بتاريخ النادي ومكانته.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي وتلك المرة من توتنام بهدف دون رد ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، ليستقر في المركز الـ15.

وقال دي ليخت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بطبيعة الحال إنهاء الفرص شيء مهم جدا في كرة القدم، ونحن لم ننهي الفرص كما ينبغي أمام توتنام".

أخبار متعلقة:
تايمز: جاكبو قد يغيب عن مواجهة أستون فيلا تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية جوارديولا: نسبة تأهلنا أمام ريال مدريد 1%.. والواقع أننا كنا سيئين هذا الموسم مدرب ليل: لقطة عودة بن طالب بعد السكتة القلبية تستحق التصوير في فيلم سينمائي

وأضاف "عندما تخسر، يكون هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج لتحسينها. نحن بعيدون عن المكانة التي يستحقها يونايتد".

وتابع "إذا كنت أعلم الحل لمشاكلنا لقلته ولحققنا الانتصارات، ولكننا نحتاج للتحسن في جوانب عديدة، ويجب أن نتحمل المسؤولية".

وأكمل الهولندي "علينا أن نبقى متحدين، فإذا لم نكن على قلب رجل واحد، لن نتمكن من تحقيق أي نتيجة إيجابية".

وواصل "هذا المستوى لا يليق بيونايتد. نحن لا نفوز كثيرًا، ولا نترجم العديد من الفرص إلى أهداف، كما أننا نستقبل عددًا كبيرًا من الأهداف".

وأتم مدافع أياكس السابق "هناك أشياء عديدة نحتاج لتحسينها، وآمل أن يتحسن الوضع قريبًا".

وسجل جيمس ماديسون هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد في المباراة.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 30 في المركز 12، بينما تراجع مانشستر يونايتد للمركز 15 برصيد 29 نقطة.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد إيفرتون يوم السبت 22 فبراير.

مانشستر يونايتد ماتياس دي ليخت
نرشح لكم
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 25 للدوري الإنجليزي فينجر يعدد مزايا عمر مرموش تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب سلوت: صلاح يفعل ما يقدمه رونالدو وهما قدوة للاعبين الصغار تايمز: جاكبو قد يغيب عن مواجهة أستون فيلا تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية سلوت: يقولون إن صلاح معي وسيسجل دائما ولكن أموريم: ديالو سيغيب حتى نهاية الموسم.. ومواجهة الجماهير بعد الخسارة هي الأصعب
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة 5 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 8 دقيقة | الدوري المصري
دوري NBA – بالنظام الجديد.. فريق شاكيل أونيل بطلا لمباراة كل النجوم 10 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة 36 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة 50 دقيقة | الدوري المصري
الرابعة دون فوز.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع إنبي 57 دقيقة | الدوري المصري
كوبي: تأكد غياب لوكاس فاسكيز عن لقاء مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة رجل المباراة بعد ما حدث مع بنتايك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة